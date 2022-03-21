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На Луганщині прикордонники зірвали диверсію ворога

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Луганська область, Понеділок 21 березня 2022 15:58
На Луганщині прикордонники зірвали диверсію ворога Фото: Вилучена вибухівка (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Антон Федорців

Державна прикордонна служба України запобігла ворожій диверсії на одному з мостів у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис ДПСУ у Facebook.

Прикордонники виявили та затримали диверсанта. Наразі з ним працюють слідчі Національної поліції.

"Прикордонники спільно з представниками Служби безпеки України здійснили обшук місця проживання диверсанта. В ході обшуку у чоловіка виявили велику кількість вибухівки, бікфордовий шнур, набої та гранати з маркуванням РФ", – йдеться в повідомленні.

До слова, на Харківщині Збройні сили збили російський винищувач і два безпілотники.

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