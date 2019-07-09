В Україні викрили масштабну контрабанду сигарет в ЄС

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В ході досудового розслідування слідчими ДБР було проведено майже 40 обшуків

Генеральна прокуратура України (ГПУ) спільно з Державним бюро розслідувань (ДБР), Службою безпеки України (СБУ) і європейськими колегами з Польщі та Великобританії була викрита масштабна контрабанда сигарет в Європейському союзі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу ГПУ.

Як повідомляється, учасниками міжнаціональної злочинного угруповання були громадяни України, Польщі та Білорусі. Зловмисники налагодили на території України незаконне виробництво сигарет, які потім переправляли через український кордон в Євросоюз. Фабрика, на якій виготовляли контрафакт, перебувала в Київській області.

В результаті оперативного супроводу СБУ та процесуального керівництва ГПУ в ході досудового розслідування у цьому виробництві слідчими ДБР було проведено майже 40 обшуків, в результаті яких було виявлено та вилучено обладнання для виробництва тютюнових виробів, поліграфічне обладнання для упаковки незаконно виготовлених сигарет, більше 180 кг тютюну, більше 2 млн цигарок різних торгових марок, а також понад 2800 пачок відповідних сигарет

Всі вилучені предмети в даний час направлені на експертизу.

"Зараз 4 особам повідомлено про підозру у вчиненні організованою групою незаконного виробництва та незаконного зберігання з метою збуту тютюнових виробів (ч. 3 ст. 28, ч. Ч. 1, 2 ст. 204 КК України)", - йдеться в повідомленні.

На даний момент проводяться слідчі дії для встановлення інших учасників зазначеної протиправної діяльності, перевіряється можлива причетність посадових осіб Державної прикордонної служби України та Державної фіскальної служби України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що заступник керівника офісу президента України Олексій Гончарук заявив, що представників Євросоюзу стурбував питання потоків контрабанди, які проходять через Україну. За його словами, Україна за роки незалежності перетворилася на світовий хаб контрабанди.

Крім того, голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв заявив, що на даний момент пріоритетним завданням у роботі АМКУ є встановлення чітких і прозорих правил комерційної діяльності на ринку тютюнових виробів.