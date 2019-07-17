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У Волинській області прикордонники зі стріляниною затримали контрабандистів

Новини » Надзвичайні події    17.07.2019 - 17:20
У Волинській області прикордонники зі стріляниною затримали контрабандистів
Фото: вилучена контрабанда (dpsu.gov.ua)

Зловмисники намагалися доставити в Польщу понад 5 тисяч пачок контрабандних сигарет

Співробітники Держприкордонслужби біля селища Висоцьк Волинської області зі стріляниною затримали зловмисників, які намагалися перемістити в Польщу контрабандну партію сигарет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

За інформацією Держприкордонслужби, правопорушники за допомогою гумового човна намагалися перемістити по річці Західний Буг у Польщу понад 5 тисяч пачок сигарет.

"В процесі затримання двоє контрабандистів почали тікати. У той же час один з втікачів почав чинити фізичний вплив щодо прикордонника. В подальшому, під час застосування правоохоронцями пристрою для відстрілу патронів з гумовими кулями, один з порушників отримав травми. Після чого травмований контрабандист відмовився від своїх протиправних намірів", - повідомляє ДПСУ.

Наголошується, що двох затриманих притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу порушення державного кордону.

Як повідомляло РБК-Україна, 9 липня Генпрокуратура спільно з СБУ та європейськими колегами з Польщі та Великобританії викрила масштабну контрабанданду сигарет в Європейський союз. Фабрика, на якій виготовляли контрафакт, перебувала в Київській області.

Нагадаємо, заступник керівника офісу президента України Олексій Гончарук заявляв, що представники Євросоюзу стурбувані питанням потоків контрабанди, які проходять через Україну.

В Україні викрили масштабну контрабанду сигарет в ЄС У ЄС стурбовані питанням контрабандних потоків через Україну
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