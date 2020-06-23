Через негоду в Івано-Франківській області обмежено рух двома трасами

Фото: затоплена дорога в Івано-Франківській області (facebook.com/UA.National.Police)

Повністю заблокована єдина дорога через гори між Івано-Франківською та Закарпатською областями

В Івано-Франківській області через негоду обмежено рух двома автошляхами державного значення. Дорога Н-09 стала повністю не проїзною, по Р-24 - заборонений проїзд великогабаритного транспорту.

Про це повідомили в прес-службі Національної поліції.

Повідомляється, що рух по автодорозі Н-09 сполученням "Мукачево-Рогатин" повністю заблоковано через розлив річки в межах сіл Татарів і Микуличин. Варто відзначити, що дана ділянка є єдиною дорогою через гори, що сполучає Івано-Франківську і Закарпатську області.

"У двох місцях дорога зруйнована і заблокована: на дорозі між Яремче і Микуличин стався зсув ґрунту, а в Татарові річка підмила дорогу. У самому Микуличині теж розлився потік", - повідомили в поліції.

Також підтоплені ділянки траси Р-24 в районі сіл Криворівня Верховинського району та Підгайчики Коломийського району.

"Дорога в селі Криворівня підтоплена в результаті виходу з берегів річки Чорний Черемош. Проїзд транспортних засобів можливий, крім великогабаритних. У селі Підгайчики вода підмила міст в сторону Городенки. Можуть проїхати тільки легкові автомобілі", - уточнили поліцейські.

Правоохоронці закликали водіїв утриматися від поїздок відповідними автошляхами.

Раніше РБК-Україна писало, що в Івано-Франківській та Закарпатській областях синоптики оголосили червоний рівень небезпеки через негоду.

Також повідомлялося, що пік негоди в Івано-Франківській області очікується у середу, 24 червня.

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Автор: Игорь Литвиненко