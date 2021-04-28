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Якою буде погода в Україні на Великдень: прогноз Укргідрометцентру

Новость на русском → Україна, Середа 28 квітня 2021 13:05
Якою буде погода в Україні на Великдень: прогноз Укргідрометцентру Фото: на Великдень в Україні очікується тепла погода з грозами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На Великдень, який святкується у неділю, 2 травня, в Україні прогнозується переважно тепла погода. На заході країни очікуються дощі і буде прохолодніше.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Як зазначила синоптик, на Великдень із заходу на схід буде проходити атмосферний фронт, і дощі пройдуть у більшості областей. "Але це такі більш літні дощі, з грозами", - сказала Голеня.

На заході України, який опиниться в зоні атмосферного фронту, очікується більш прохолодна погода - 10-16 градусів тепла.

На півночі України прогнозується до 18-19 градусів тепла. "А в південних, центральних та східних областях буде 22-23 градусів тепла", - повідомила синоптик.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 29 квітня, в Україні ще спостерігатимуться заморозки. Але в наступні дві доби вони припиняться, а денна температура підніметься до 14-19 градусів тепла.

Відзначимо, за прогнозом Укргідрометцентру, у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

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