Якою буде погода в Україні на Великдень: прогноз Укргідрометцентру
На Великдень, який святкується у неділю, 2 травня, в Україні прогнозується переважно тепла погода. На заході країни очікуються дощі і буде прохолодніше.
Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.
Як зазначила синоптик, на Великдень із заходу на схід буде проходити атмосферний фронт, і дощі пройдуть у більшості областей. "Але це такі більш літні дощі, з грозами", - сказала Голеня.
На заході України, який опиниться в зоні атмосферного фронту, очікується більш прохолодна погода - 10-16 градусів тепла.
На півночі України прогнозується до 18-19 градусів тепла. "А в південних, центральних та східних областях буде 22-23 градусів тепла", - повідомила синоптик.
Нагадаємо, у ніч на четвер, 29 квітня, в Україні ще спостерігатимуться заморозки. Але в наступні дві доби вони припиняться, а денна температура підніметься до 14-19 градусів тепла.
Відзначимо, за прогнозом Укргідрометцентру, у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.