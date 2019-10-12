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На Закарпатті мікроавтобус насмерть збив пішохода

Новини » Надзвичайні події    12.10.2019 - 11:19
На Закарпатті мікроавтобус насмерть збив пішохода
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження

На Закарпатті водій Mercedes здійснив наїзд на пішохода, в результаті чого потерпілий помер дорогою до лікарні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Як повідомляється, у п'ятницю, 11 жовтня, близько 19:36, на лінію "102" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Руська Долина Виноградівського району.

"На місці події працівники слідчо-оперативної групи Виноградівського відділення поліції, з‘ясували, що 53-річний водій автомобіля Mercedes 508D, мешканець Хустщини рухаюсь по вул. Незалежності здійснив наїзд на пішохода, який йшов по краю проїжджої частини в попутному напрямку з автомобілем. Внаслідок отриманих травм 46- річний житель села Руська Долина помер дорогою до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Транспортний засіб поміщено на спецмайданчик відділення поліції. Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження, правова кваліфікація автопригоди - ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

"Слідчий у ході розслідування справи призначить ряд експертиз з метою встановлення причин та обставин аварії. Водія затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Сьогодні вирішуватиметься питання щодо повідомлення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу", - додали у поліції.

Нагадаємо, у Кривому Розі сталася ДТП за участю легкового автомобіля і маршрутки. Автомобіль Daewoo Lanos зіткнувся з маршруткою, в якій знаходилися пасажири. В результаті ДТП постраждали 10 осіб. Очевидці ДТП повідомили, що на момент аварії у салоні маршрутки перебувало близько 20 пасажирів, серед них були діти.

Крім того, поблизу Львова унаслідок зіткнення вантажівки з маршруткою постраждали десять людей.

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