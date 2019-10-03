ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кривому Розі автомобіль зіткнувся з маршруткою, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    03.10.2019 - 17:49
У Кривому Розі автомобіль зіткнувся з маршруткою, є постраждалі
Фото з місця ДТП (1kr.ua)

В результаті аварії постраждало 8 осіб

У четвер, 3 жовтня, в Кривому Розі сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю легкового автомобіля і маршрутки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як повідомляється, аварія сталася в Тернівському районі Кривого Рогу. Автомобіль Daewoo Lanos зіткнувся з маршруткою, в якій знаходилися пасажири. На місце прибуло кілька бригад швидкої допомоги, щоб надати допомогу постраждалим, яких, за попередньою інформацією, 8 осіб. Також постраждав водій легковика та один з пасажирів.

Очевидці ДТП повідомили, що на момент аварії у салоні маршрутки перебувало близько 20 пасажирів, серед них були діти. У легковику було троє чоловіків. Водія і пасажира, який був на передньому сидінні, госпіталізували з місця ДТП. Водій легковика отримав травму голови, а пасажир - садни. Після вони повернулися на місце аварії для з'ясування обставин події з правоохоронцями.

Фото з місця ДТП (1kr.ua)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві в результаті зіткнення вантажівки і легкового автомобіля заблоковано рух по мосту Метро у бік Лівого берега.
Раніше РБУ-Україна повідомляло, що в Полтавській області автомобіль збив співробітницю поліції, яка згодом померла від отриманих травм. Винуватець ДТП мав ознаки алкогольного сопьянения.

У Кіровоградській області поліцейський насмерть збив велосипедиста У Львівській області перевернувся автомобіль, є жертви
Новини України ДТПКривий Ріг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся