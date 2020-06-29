На Закарпатті курсував міжобласний автобус попри карантин

Фото: маршрутка-порушник (facebook.com/odazakarpattya)

Водія оштрафували

У Закарпатській області попри карантин продовжував курсувати автобус міжобласного сполучення. Регулярне рейсове сполучення здійснювали за маршрутом Мукачево-Івано-Франківськ.

Про це повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА.

В області заборонений рух міжобласного регулярного громадського транспорту через карантин, пов'язаний з коронавірусом.

"Водія про заборону попереджали, але він продовжував виходити на рейси. Сьогодні, біля села Кваси Рахівського району, поліцейські зупинили рейсовий автобус та склали на водія протокол про порушення карантинних правил", - йдеться в повідомленні.

Водію загрожує штрафу від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Мінімальний штраф за порушення карантинних норм - 17 тисяч гривень.

РБК-Україна писало, що 27 червня співробітники Держпродспоживслужби перевірили у Києві 209 об'єктів на дотримання карантинних заходів.

Нагадаємо, поліція провела масові рейди у торгівельних та розважальних закладах України, в ході яких правоохоронці виявили сотні порушень карантину.

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Автор: Инна Собора