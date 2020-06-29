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На Закарпатье курсировал межобластной автобус несмотря на карантин

Новости » Общество     29.06.2020 - 02:26
На Закарпатье курсировал межобластной автобус несмотря на карантин
Фото: маршрутка-нарушитель (facebook.com/odazakarpattya)

Водителя оштрафовали

В Закарпатской области, несмотря на карантин продолжал курсировать автобус межобластного сообщения. Регулярное рейсовое сообщение осуществляли по маршруту Мукачево-Ивано-Франковск.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

В области запрещено движение межобластного регулярного общественного транспорта из-за карантина, связанного с коронавирусом.

"Водителя о запрете предупреждали, но он продолжал выходить на рейсы. Сегодня, возле села Квасы, Раховского района, полицейские остановили рейсовый автобус и составили на водителя протокол о нарушении карантинных правил", - говорится в сообщении.

Водителю грозит штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Минимальный штраф за нарушение карантинных норм - 17 тысяч гривен.

РБК-Украина писало, что 27 июня сотрудники Госпродпотребслужбы проверили в Киеве 209 объектов на соблюдение карантинных мероприятий.

Напомним, полиция провела массовые рейды в торговых и развлекательных заведениях Украины, в ходе которых правоохранители обнаружили сотни нарушений карантина.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины штрафкарантинКоронавирус
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