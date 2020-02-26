ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Франції і Німеччині зафіксовано чотири нові випадки зараження коронавірусом

Новини » В світі     26.02.2020 - 04:57
У Франції і Німеччині зафіксовано чотири нові випадки зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (GettyImages)

Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Франції досягла 14, в Німеччині - 18

У Франції та Німеччині зафіксовано два нових випадки зараження коронавірусом COVID-2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24 і Tagesschau.

За словами директора головного управління охорони здоров'я Франції Жерома Саломона, перший новий випадок інфікування був зафіксований в Парижі. Коронавірус виявили у молодої китаянки, яка нещодавно повернулася з Китаю.

Другий випадок - чоловік, який нещодавно відвідував регіон Ломбардія в північній Італії, яка стала центром спалаху коронавірусу в Європі.

Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Франції досягло 14. При цьому 11 з них одужали і одна людина померла.

В Німеччині у федеральній землі Баден-Вюртемберг з коронавірусом госпіталізований 25-річний чоловік, який, імовірно, заразився під час своєї недавньої поїздки в Мілан.

У федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія з симптомами хвороби була госпіталізована подружня пара. Наявність коронавірусу було підтверджено у дружини.

Загальна кількість підтверджених випадків зараження COVID-2019 в Німеччині досягла 18. Більшість з них в даний час вже виписані з лікарні.

Нагадаємо, найбільшу кількість випадків коронавіруса у Європі зафіксовано в Італії, де кількість загиблих збільшилася до 11 осіб.

За станом на ранок, 25 лютого, у світі зафіксовано 80 150 випадків інфікування новим різновидом коронавіруса COVID-19. Відомо про 2699 смерті від вірусу.

У США почали випробовувати ліки від коронавірусу на людях У США назвали термін готовності вакцини від коронавіруса
Новини України ФранціяГерманияКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся