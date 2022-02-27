ЄС повністю закрив небо для російських літаків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний твіттер єврочиновниці .

Фон дер Ляйєн оприлюднила новий перелік обмежень для Росії через агресію проти України. Вони стосуються авіаперевезень, державних медіа та Білорусі.

"Ми закриваємо повітряний простір ЄС для літаків, що належать Росії, зареєстровані в Росії або є контролюються Росією. Вони не зможуть приземлитися, злетіти або пролетіти через територію ЄС. Зокрема, і приватні джети олігархів", – зазначила президентка.

Окрім того, під заборону діяльності потрапила пропагандистська машина РФ. Державні медіа Russia Today і Sputnik не зможуть поширювати брехню про Путінську війну. Інструменти для заборони "токсичної та шкідливої дезінформації" в процесі розробки.

Третім кроком Євросоюзу стали нові санкції проти союзника Путіна – Олександра Лукашенка. Білоруська економіка зазнає удару по найважливіших секторах.