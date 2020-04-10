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Україна завершила опалювальний сезон з рекордним за 30 років запасом газу

Новини » Економіка     10.04.2020 - 15:11
Україна завершила опалювальний сезон з рекордним за 30 років запасом газу
Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Надлишковий обсяг газу закачали восени в очікуванні газової війни з Росією

Станом на 7 квітня 2020 року в українських підземних сховищах газу (ПСГ) зберігалось понад 15,8 млрд куб. м газу - майже на 45% більше, ніж рік тому. Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

Як зазначили в прес-службі, запаси газу в ПСГ України на кінець опалювального сезону 2019-2020 рр. - найвищий показник за останні 30 років. Найближче до цих обсягів запаси газу в підземних сховищах наближались в опалювальному сезоні 2008-2009 років. Тоді запаси складали 15,4 млрд куб. м газу.

Україна завершила опалювальний сезон з рекордним за 30 років запасом газу

naftogaz.com

З початку опалювального сезону 2019-2020 рр. Україна використала 5,98 млрд куб. м ПСГ. Погодні умови дозволили припинити відбір газу з ПСГ і почати сезон закачування газу ще у березні, тоді як у 2019 році закачування почалось у квітні.

"Ми створили значні запаси природного газу в сховищах на випадок зупинки транзиту в 2020 року. Це підсилило переговорну позицію України в переговорах про новий контракт на транзит і допомогло досягти вигідних умов для України. Сьогодні ми стикаємось з новим викликом для енергетичної стабільності, але значні запаси газу в ПСГ допоможуть нам пройти і цю кризу", - сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Нагадаємо, генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що сезон закачування в підземні сховища газу (ПСГ) вже почався і на наступний сезон 2020-2021 років Україні необхідно закачати 2-3 млрд кубометрів.

Як повідомляло РБК-Україна, у квітні ціни на газ в Європі опустилися до мінімуму з 2009 року, оскільки закриття кордонів і боротьба з поширенням COVID-19 знизили попит на енергію.

Ціни на газ в Європі впали до мінімуму за 10 років через коронавірус Ціни на імпортний газ у березні прискорили падіння
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