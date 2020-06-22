Не зацікавлений в тому, щоб вчитися: Болтон розкритикував некомпетентність Трампа

Колишній помічник президента США Джон Болтон розкритикував зовнішню політику Дональда Трампа. За його словами, у Трампа, зокрема, немає стратегій Росії і Китаю.

Про це він розповів в інтерв'ю газеті The Telegraph.

Також він розкритикував політику глави держави по відношенню до КНДР.

"Не існує довгострокової стратегії Росії та Китаю. Переговори щодо Північної Кореї йди до такої міри, що КНДР розірвала будівля, яку побудувала сама разом з Південною Кореєю, і продовжила роботу над своїми ядерними і ракетними програмами. І за три роки так і не вдалося стримати Іран. Саме в таких питаннях некомпетентність Трампа проявляється більш очевидним чином", - зазначив Болтон.

На думку Болтона, Трамп може легко змінювати вже прийняте рішення, так як державні питання для нього кшталт невеликого сімейного бізнесу.

Крім того, американський президент не бачить різниці між власними та державними інтересами.

"Він заступив на посаду, маючи лише дуже невеликі знання про те, як працює державна влада, і зовсім не був зацікавлений у тому, щоб вчитися", - додав він.