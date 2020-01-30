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Білий дім хоче заборонити Болтону публікувати мемуари

Новини » В світі     30.01.2020 - 06:53
Білий дім хоче заборонити Болтону публікувати мемуари
Фото: Джон Болтон (РБК-Україна)

У Білому домі заявили, що рукописи містяться значні обсяги секретної інформації

Білий дім попередив, що нова книга колишнього радника президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Джона Болтона не може бути опублікована доти, поки з неї не будуть видалені засекречені дані. Відповідний лист адвокатам Болтона відправила глава з інформаційної безпеки в Білому домі Еллен Найт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

У листі наголошується, що розголошення секретної інформації може зашкодити безпеці країни.

"В рукописі містяться значні обсяги секретної інформації. Частина цієї інформації знаходиться на рівні "цілком таємно". Згідно з федеральним законом і заявами про нерозголошення, які підписав ваш клієнт як умови доступу до секретної інформації, цей рукопис не може бути опублікована або ще якимось чином оприлюднена без видалення секретної інформації", - йдеться в листі.

Висновки про наявність подібної інформації в книзі Болтона були зроблені фахівцями Білого дому за підсумками "попереднього огляду".

У свою чергу адвокат Болтона Чарльз Купер заявив, що не згоден з цими заявами.

"Ми не вважаємо, що яка-небудь інформація (в книзі, - ред.) може бути визнана таємною", - відповів онн.

Нагадаємо, у рукописі ще неопублікованої книги спогадів Джона Болтона йдеться про те, що Трамп особисто пов'язував припинення військової допомоги Україні з розслідуванням проти колишнього віце-президента Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп спростував заяву радника з національної безпеки президента Джона Болтона про блокування військової допомоги для України. Трамп вважає, що Болтон зробив таку заяву тільки для того, щоб продати свою книгу.

Білий дім опублікував документи про блокування військової допомоги Україні Білий дім відкинув всі звинувачення проти Трампа
Новини України Білий дімДжон Болтон
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