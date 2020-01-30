Білий дім хоче заборонити Болтону публікувати мемуари

Фото: Джон Болтон (РБК-Україна)

У Білому домі заявили, що рукописи містяться значні обсяги секретної інформації

Білий дім попередив, що нова книга колишнього радника президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Джона Болтона не може бути опублікована доти, поки з неї не будуть видалені засекречені дані. Відповідний лист адвокатам Болтона відправила глава з інформаційної безпеки в Білому домі Еллен Найт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

У листі наголошується, що розголошення секретної інформації може зашкодити безпеці країни.

"В рукописі містяться значні обсяги секретної інформації. Частина цієї інформації знаходиться на рівні "цілком таємно". Згідно з федеральним законом і заявами про нерозголошення, які підписав ваш клієнт як умови доступу до секретної інформації, цей рукопис не може бути опублікована або ще якимось чином оприлюднена без видалення секретної інформації", - йдеться в листі.

Висновки про наявність подібної інформації в книзі Болтона були зроблені фахівцями Білого дому за підсумками "попереднього огляду".

У свою чергу адвокат Болтона Чарльз Купер заявив, що не згоден з цими заявами.

"Ми не вважаємо, що яка-небудь інформація (в книзі, - ред.) може бути визнана таємною", - відповів онн.

Нагадаємо, у рукописі ще неопублікованої книги спогадів Джона Болтона йдеться про те, що Трамп особисто пов'язував припинення військової допомоги Україні з розслідуванням проти колишнього віце-президента Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп спростував заяву радника з національної безпеки президента Джона Болтона про блокування військової допомоги для України. Трамп вважає, що Болтон зробив таку заяву тільки для того, щоб продати свою книгу.