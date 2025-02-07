В Украине возможен карантин, но локальный: есть ли для этого предпосылки

Какая сейчас эпидемическая ситуация в Украине

С 27 января по 2 февраля в Украине переболело 150 864 человек, из них 91 152 - детей. 4 416 человек попали в больницы с осложнениями. Грипп циркулирует в 21 регионе, а больных Covid-19 больше всего в Ивано-Франковской и Одесской областях.

В Министерстве объясняют, что для эпидсезона текущая ситуация нормальная - прогнозируемая и некритичная. В январе-феврале заболеваемость всегда растет, это в основном обусловлено началом циркуляции вирусов гриппа. По сравнению с прошлым годом заболеваемость ниже.

"Украина находится в середине эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ. Сейчас из-за циркуляции вирусов гриппа в 21 регионе страны наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ. Учитывая данные еженедельного мониторинга, прогнозируемо до апреля вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией. По симптомам грипп начинается внезапно с резкого подъема температуры, а респираторные симптомы - кашель, затрудненное дыхание, боль в горле - добавляются со временем. Тогда как Covid-19 начинается, наоборот, с респираторных симптомов", - пояснил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он также отметил, что при первых признаках заболевания важно как можно скорее обратиться к врачу, чтобы начать эффективное лечение и избежать осложнений болезни.

Отметим, что в течение этого эпидемиологического периода (с 30 сентября по 2 февраля) ОРВИ, гриппом и Covid-19 переболели 2 091 692 человека. Это на 22,5% меньше чем за аналогичный период предыдущего эпидемиологического сезона.

Данные об уровне заболевания ОРВИ за прошедшую неделю (инфографика: Центр общественного здоровья)

Грозят ли украинцам карантины

Сейчас количество больных ОРВИ по Украине на 13,3% ниже эпидемиологического порога. Однако для каждой области уровень заболеваемости для объявления превышения эпидпорога разный. Он высчитывается в зависимости от количества населения и интенсивности распространения респираторно-вирусных инфекций.

"В областях, где зафиксировано превышение эпидемического порога, могут применяться локальные карантины, то есть усиленные противоэпидемические меры", - объясняют в Минздраве.

Добавим, что сейчас превышение эпидемического порога среднего уровня зарегистрировано в Черновицкой области. В Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях - низкий уровень. В других регионах - предэпидемический уровень.

"Если в области превышается эпидемический порог, по решению местных властей могут быть применены усиленные противоэпидемические меры. Например, локальный карантин в отдельных классах или школах, противоэпидемические мероприятия в местах массового скопления людей. На уровне каждой области рассматривает такие ситуации и принимает финальные решения комиссия ТЭБ и ЧС (комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций)", - отмечают в Министерстве.

Как уберечься от ОРВИ

Защититься от гриппа и Covid-19 помогают вакцины, они не гарантируют, что человек не заболеет, но снижают риски тяжелого течения болезни и осложнений.

Для защиты от любых вирусных инфекций медики советуют:

регулярно мыть руки;

использовать защитную маску;

избегать скоплений людей;

соблюдать физическую дистанцию;

вакцинироваться против Covid-19 и гриппа.

При первых проявлениях вирусной инфекции следует обращаться к семейному врачу и изолироваться от контактов с другими людьми.

Как отличить грипп от Covid-19 (инфографика: Центр общественного здоровья)