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Наказав захопити Запорізьку АЕС: прокуратура повідомила про підозру генералу Росії

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Понеділок 02 травня 2022 16:08
Наказав захопити Запорізьку АЕС: прокуратура повідомила про підозру генералу Росії Фото: прокуратура повідомила про підозру генералу Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру російському генералу, який наказав захопити Запорізьку АЕС силою. Його звинувачують у порушені законів та звичаїв війни, а також в умисному вбивстві.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генеральної прокуратури.

Згідно з даними слідства, ще на початку березня 2022 року, підозрюваний наказав здійснити захоплення інфраструктури міста Енергодар та Запорізької АЕС.

"Він безпосередньо, як командир, взяв участь разом із двома батальйонно-тактичними групами збройних сил та національної гвардії РФ у захопленні міста та атомного підприємства", - пише пресслужба.

Під час ворожої атаки загинули 4 цивільних, зруйновано технологічно важливі мережі та комунікації.

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