Захоплення заручників у Луцьку: МВС уточнило інформацію про "спільника" з Харкова

Максим Кривош, який захопив автобус з пасажирами у Луцьку, мав контакт з мешканцем Харківської області. Цього підозрюваного поки не вважають спільником, його варто називати "зв'язком".

Про це заявив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко в ефірі програми "Україна 24".

За словами Шевченка, правоохоронці відпрацьовували всі зв'язки луцького терориста.

"Встановили одну особу у Харківській області, у якої був контакт з ним, декілька навіть контактів. Контактом я називаю різні способи комунікації: телефонний, один одному надсилали речі поштою. Відповідно треба було оперативно перевірити, що це була за особа, в чому природа цих контактів, чи не має це відношення до злочинів", - пояснив він.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку озброєний чоловік повідомив про захоплення автобусу з пасажирами. Правоохоронці кваліфікували інцидент як теракт з захопленням заручників. Терористом виявився місцевий житель Максим Кривош.

Після затримання Кривоша, глава МВС Арсен Аваков заявив, що терорист мав спільника у Харкові, якого затримали правоохоронці.

Сьогодні суд заарештував луцького терориста без права внесення застави.

На суді терорист заявив, що спочатку планував захопити собор.