Захоплення заручників у Франції: одну жінку звільнили

Озброєний чоловік, який утримує п'ять заручників в тютюновій лавці в комуні Бланьяк недалеко від Тулузи (Франція), відпустив одну із заручниць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 2.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що поліція Франції упізнала чоловіка, який тримає заручників в тютюновій лавці під Тулузою. Ним виявився 17-річний підліток. Молодий чоловік назвав себе учасником "збройного крила "жовтих жилетах" Тулузі".

Нагадаємо, 7 травня у Франції в тулузькому передмісті Бланьяк чоловік захопив заручників в тютюновій лавці. Повідомляється, що в заручниках у озброєного злочинця виявилися п'ять чоловік - господар магазину і чотири покупця. Наголошується, що всі заручники - жінки.

Раніше в американському місті Клінтон, штат Міссісіпі, чоловік взяв заручників у ході побутового конфлікту, в результаті чого загинули чотири людини. Представник адміністрації міста заявив, що чоловік взяв у заручники людей у своєму будинку близько в суботу, 16 лютого, і утримував їх 12 годин. За даними WJTV, після прибуття поліцейських на місце події чоловік відкрив вогонь, після чого зник у будинку.