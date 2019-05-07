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У Франції озброєний чоловік захопив заручників у тютюновій крамниці

Новини » Надзвичайні події    07.05.2019 - 19:22
У Франції озброєний чоловік захопив заручників у тютюновій крамниці
Ілюстративне фото (gettyimages.com)

У заручниках у озброєного злочинця опинилися п'ятеро людей

У Франції в тулузькому передмісті Бланьяк чоловік захопив заручників у тютюновій крамниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 3.

Повідомляється, що в заручниках у озброєного злочинця виявилися п'ять чоловік - господар магазину і чотири покупця. Наголошується, що всі заручники - жінки.

France 3 повідомляє також, що злочинець двічі вистрілив у бік поліцейських, не даючи їм наближатися. На шоломі злочинця очевидці помітили камеру GoPro.

Поліція департаменту Верхня Гаронна попереджає, що в районі Бланьяк проходить спецоперація і просить усіх не наближатися до периметру безпеки. На місце інциденту, за даними ЗМІ, прибули бійці французького спецпідрозділу RAID.

Нагадаємо, раніше в американському місті Клінтон, штат Міссісіпі, чоловік взяв заручників у ході побутового конфлікту. В результаті загинули чотири людини. Представник адміністрації міста розповів, що чоловік взяв у заручники людей у своєму будинку близько в суботу, 16 лютого, і утримував їх 12 годин. За даними WJTV, після прибуття поліцейських на місце події чоловік відкрив вогонь, після чого зник у будинку.

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