У США при захопленні заручників загинули чотири людини

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті конфлікту чоловік взяв у заручники людей у своєму будинку

В американському місті Клінтон, штат Міссісіпі, чоловік взяв заручників у ході побутового конфлікту. В результаті загинули чотири людини, передає РБК-Україна з посиланням на АР.

Представник адміністрації міста розповів, що чоловік взяв у заручники людей у своєму будинку близько в суботу, 16 лютого, і утримував їх 12 годин. За даними WJTV, після прибуття поліцейських на місце події чоловік відкрив вогонь, після чого зник у будинку.

У ході спецоперації двох дітей звільнили і відправили в медичний заклад. Підозрюваного затримали.

Нагадаємо, невідомий відкрив стрілянину в місті Орора, штат Іллінойс, в результаті поранення отримали четверо поліцейських.

Раніше повідомлялося, що в Чикаго відбулася стрілянина, внаслідок якої двоє людей загинули, ще один перебуває в критичному стані. Всього під час стрілянини було поранено п'ять осіб.

Додамо, що поліція Каліфорнії затримала підозрюваного за фактом стрілянини в боулінг-клубі в американському місті Торранс поблизу Лос-Анджелеса. Начальник поліції повідомила, що заарештованого дізналися як 47-річного Реджинальда Уоллеса з Лос-Анджелеса. Вона зазначила, що його впізнали протягом 30 годин після стрільби і заарештували в Лос-Анджелесі.