Захоплення поліцейського в Полтаві: правоохоронці готові до силового рішення

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов заявив, що виконати вимоги нападника, який взяв у заручники полковника поліції, неможливо. Втім, правоохоронці готові до силового сценарію розв'язання ситуації.

Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

Разом з тим, він запевнив, що чоловіку не дозволять потрапити у населені пункти. Саме тому його супроводжують поліцейські автомобілі.

Синєгубов вважає, що спецоперація перебуває на завершальному етапі.

"Я вважаю, що порівнювати цю ситуацію з луцькою не треба. Бо тут була спецоперація по затриманню злочинця. У нього виявилась граната і тому ми маємо ось таку історію", - сказав він.

Нагадаємо, поліція встановила особу полтавського нападника і назвала його вимоги. Він хоче, щоб його знову не судили і ув'язнювали.

Як відомо, біля будівлі полтавського суду поліцейські намагалися затримати чоловіка, підозрюваного в незаконному заволодінні автомобілем, під час затримання він дістав гранату, яку погрожував підірвати, і взяв в заручники поліцейського.

Була інформація, що після того, як йому на вимогу надали автомобіль, він із заручником попрямував в сторону Києва.