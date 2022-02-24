Захоплення острова Зміїний: стало відомо, скільки загинуло українських прикордонників

Захищати острів Зміїний від вторгнення російських окупантів загинули 13 українських прикордонників. Загарбники пропонували їм здатися, але вони відмовилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

"13 українських прикордонників загинули", - написав Геращенко.

Він уточнив, що до захисників острова Зміїний підійшов російський корабель і запропонував їм здатися. Однак прикордонники відмовилися і послали окупантів на…

Після цього по гарнізону було завдано інтенсивного ракетно-артилерійського удару.