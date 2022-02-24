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Захоплення острова Зміїний: стало відомо, скільки загинуло українських прикордонників

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 23:51
Захоплення острова Зміїний: стало відомо, скільки загинуло українських прикордонників Фото: при захисті острова Зміїний загинули 13 українських прикордонників (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Захищати острів Зміїний від вторгнення російських окупантів загинули 13 українських прикордонників. Загарбники пропонували їм здатися, але вони відмовилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

"13 українських прикордонників загинули", - написав Геращенко.

Він уточнив, що до захисників острова Зміїний підійшов російський корабель і запропонував їм здатися. Однак прикордонники відмовилися і послали окупантів на…

Після цього по гарнізону було завдано інтенсивного ракетно-артилерійського удару.

Нагадавши, атака на острів Зміїний почалася ввечері 24 лютого. В результаті обстрілу всі будови на ньому були зруйновані, але українські прикордонники продовжили захищати свою землю. Після кількох годин бою російські окупанти захопили острів.

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