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У Грузії озброєний чоловік увірвався в банк, поліція оточила будівлю

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Кварелі , Четвер 09 вересня 2021 15:56
У Грузії озброєний чоловік увірвався в банк, поліція оточила будівлю Ілюстраційне фото: у Грузії озброєний чоловік увірвався в банк (vk.com/nourl news)
Автор: Валерія Поліщук

У грузинському місті Кварелі (Регіон Кахеті) озброєний чоловік увірвався у відділення "Банку Грузії". Правоохоронці оточили територію навколо місця інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ Грузії.

"Отримавши повідомлення про напад, співробітники поліції негайно оточили територію навколо місця події. В даний час мобілізовані на місці співробітники правоохоронних органів вживають всіх необхідних і невідкладних заходів, а також проводяться слідчі та оперативні заходи", - йдеться в повідомленні.

За даними грузинського телеканалу Imedi News, зловмисник озброєний і має гранату. Також відомо, що чоловік вимагає півмільйона ларі (близько 161 тисячі доларів).

За даними ЗМІ, злочинець захопив заручників. У філії банку знаходяться до 15 співробітників і відвідувачів.

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