У Грузії озброєний чоловік увірвався в банк, поліція оточила будівлю
У грузинському місті Кварелі (Регіон Кахеті) озброєний чоловік увірвався у відділення "Банку Грузії". Правоохоронці оточили територію навколо місця інциденту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ Грузії.
"Отримавши повідомлення про напад, співробітники поліції негайно оточили територію навколо місця події. В даний час мобілізовані на місці співробітники правоохоронних органів вживають всіх необхідних і невідкладних заходів, а також проводяться слідчі та оперативні заходи", - йдеться в повідомленні.
За даними грузинського телеканалу Imedi News, зловмисник озброєний і має гранату. Також відомо, що чоловік вимагає півмільйона ларі (близько 161 тисячі доларів).
За даними ЗМІ, злочинець захопив заручників. У філії банку знаходяться до 15 співробітників і відвідувачів.