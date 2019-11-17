Захоплені українські кораблі повернуть в "нейтральних водах"

Захоплені українські військові катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" передадуть в Україні "нетральных водах". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Крыминформ".

Як зазначається, деякі дії з передачі українських кораблів вже почалися.

"Катери і буксир будуть доставлені в нейтральні води Чорного моря. Після цього представники української сторони зможуть підійти і забрати кораблі", - цитує видання свого неназваного співрозмовника.

При цьому телеканал "Крим-24" повідомив, що військові кораблі транспортують катери прикордонного управління ФСБ з Криму. Їх передадуть Україні в районі мису Тарханкут, після того як вони пройдуть під арками Кримського мосту.

Нагадаємо, в неділю, 17 листопада, російські військові почали буксирування з причалу Керченського морського вокзалу українських військових кораблів "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", які в 2018 році були взяті в полон в Керченській протоці.

Раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про "принципове рішення" Москви повернути захоплені кораблі Україні. Зазначалося, що влада України і Російської Федерації домовилися про повернення кораблів до саміту в нормандському форматі. Проте пізніше Міністерство закордонних справ Росії спростувало, що повернення кораблів пов'язане з нормандським самітом і заявило, що Україна може забрати їх у будь-який час.

Пізніше стало відомо, що Україна відправила буксири та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір" за захопленими Россйской Федерацією в Керченській протоці військовими кораблями. Також була інформація, що з портів "Південне", "Чорноморське" і "Одеса" за кораблями вийшли пошуково-рятувальний корабель "Сапфір", буксири "Титан" і "Гайдамака".