"Ми вийшли з Чорнобаївки, там суцільне пекло". СБУ опублікувала черговий діалог окупанта

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Тут повний… Наших тупо пачками вбивають, я стільки трупів ніколи не бачив. Ми відійшли з Чорнобаївки, там суцільне пекло! Там наших стільки загинуло, що ти собі й уявити не можеш. Ми тут такий... отримали, що передати неможливо...", - зазначив окупант.

Натомість його товариш у відповідь пише, що не може повірити в це, оскільки російські ЗМІ говорять про "перемоги" та "захоплення" Києва до 9 травня.

Російський військовий, що наразі стоїть у Білозірці Херсонської області, усвідомлює, що глибокі окопи, які вони почали рити, аби хоч трохи збільшити шанси на виживання, можуть стати братською могилою.