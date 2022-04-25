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"Ми вийшли з Чорнобаївки, там суцільне пекло". СБУ опублікувала черговий діалог окупанта

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Херсонська область, Понеділок 25 квітня 2022 10:50
"Ми вийшли з Чорнобаївки, там суцільне пекло". СБУ опублікувала черговий діалог окупанта Фото: СБУ опублікувала ще один діалог окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові називають бої під Чорнобаївкою Херсонської області "пеклом". Свідченням цього є листування окупанта, яке опублікувала Служба безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Тут повний… Наших тупо пачками вбивають, я стільки трупів ніколи не бачив. Ми відійшли з Чорнобаївки, там суцільне пекло! Там наших стільки загинуло, що ти собі й уявити не можеш. Ми тут такий... отримали, що передати неможливо...", - зазначив окупант.

Натомість його товариш у відповідь пише, що не може повірити в це, оскільки російські ЗМІ говорять про "перемоги" та "захоплення" Києва до 9 травня.

Російський військовий, що наразі стоїть у Білозірці Херсонської області, усвідомлює, що глибокі окопи, які вони почали рити, аби хоч трохи збільшити шанси на виживання, можуть стати братською могилою.

Нагадаємо, СБУ викрила у Херсонській області місцевого депутата, який співпрацював з окупантами.

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