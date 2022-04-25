ЗСУ всімнадцяте завдали удару по окупантах у Чорнобаївці, - Арестович
Українські військові вкотре завдали руйнівного удару по позиціях російських окупантів у Чорнобаївці Херсонської області. Це стало вже 17-м випадком успішної атаки по ворожих силах на території місцевого аеродрому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Олексія Арестовича.
"До речі, з 17-ю Чорнобаївкою. Тільки що повідомили", - пише експерт, підбиваючи підсумки двох місяців повномасштабної війни.
Також радник керівника ОПУ зазначає, що за 60 днів війська РФ жодної поставленої Кремлем цілі в Україні не досягли, і лише отримали великі втрати.
Нагадаємо, під час минулого, 16-го удару ЗСУ по окупантах у Чорнобаївці були знищені оновлені склади з ракетними боєприпасами ворога.
Як повідомлялося раніше, радник глави ОПУ Арестович запевнив, що ЗСУ проведуть контрнаступ на Маріуполь.
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