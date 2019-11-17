Захоплені кораблі передадуть Україні 18 листопада

Захоплені в Керченській протоці українські кораблі передадуть Києву в понеділок, 18 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За інформацією переданої Прикордонним управлінням ФСБ Російської Федерації з Криму, кораблі будуть передані у відповідності з досягнутими українсько-російськими домовленостями.

"Три українських судна - буксир "Яни Капу" і малі броньовані артилерійські катери "Нікополь" і "Бердянськ" буксируються з порту Керч до узгодженого місця передачі українській стороні, яка відбудеться 18 листопада", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у прикордонному відомстві утрималися від будь-яких подробиць, які стосуються процедури передачі суден.

Нагадаємо, 17 листопада російські військові почали буксирування з причалу Керченського морського вокзалу українських військових кораблів "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", які в 2018 році були взяті в полон в Керченській протоці.

Пізніше стало відомо, що українські кораблі будуть передані прикордонникам України в Чорному морі в районі мису Тарханкут.

Зазначимо, що Україна відправила буксири та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір" за захопленими Россйской Федерацією в Керченській протоці військовими кораблями. Також була інформація, що з портів "Південне", "Чорноморське" і "Одеса" за кораблями вийшли пошуково-рятувальний корабель "Сапфір", буксири "Титан" і "Гайдамака".