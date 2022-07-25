У Бердянську прогримів вибух на території заводу

У окупованому Бердянську сьогодні, 25 липня 2022 року, прогримів вибух на території заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram -канал.

Відзначимо, цей завод виступає в якості промислового призначення.

Повідомляється, що вибух стався в районі території заводу "Южгідромаш". На даний момент подробиць немає, в мережі з'явилося відео з місця вибуху.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти розміщують велику кількість військової техніки і боєприпасів прямо посеред житлових кварталів Бердянська. Зокрема, в мікрорайонах Азмол і Колонія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.