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Спрятали от Трампа? Французская разведка не нашла, где обогащенный уран Ирана

Среда 09 июля 2025 11:06
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Спрятали от Трампа? Французская разведка не нашла, где обогащенный уран Ирана Фото: французская разведка не нашла, где обогащенный уран Ирана (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Авиаудары Соединенных Штатов и Израиля по ядерным объектам Ирана существенно повредили ядерной программе, отбросив ее на много месяцев. В то же время доподлинно неизвестно, где сейчас хранятся запасы высокообогащенного урана.

Об этом заявил руководитель французской внешней разведки Николя Лернер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Наша оценка на сегодня заключается в том, что каждый из этапов производства урана подвергся очень серьезному воздействию, очень серьезному ущербу, и ядерная программа, какой мы ее знали, была чрезвычайно задержана, вероятно, на многие месяцы", - сообщил Лернер.

Несмотря на это, он признал, что данные разведки указывают на наличие скрытых запасов высокообогащенного урана. Однако пока неизвестно, где именно хранятся эти запасы.

"Сегодня у нас есть свидетельства, но мы не можем сказать с уверенностью, пока МАГАТЭ не возобновит свою работу. Это очень важно. У нас не будет возможности отследить его (запасы - ред.)", - подчеркнул руководитель французской внешней разведки.

Лернер также добавил, что существует вероятность продолжения Ираном своей ядерной программы, хотя и в меньших мощностях.

Война между Ираном и Израилем

13 июня Израиль начал операцию "Львиный народ" против Ирана. В тот же день израильская авиация атаковала военные и ядерные объекты Израиля, в результате чего погибли высокопоставленные военные и специалисты, работавшие над ядерной программой Тегерана. После этого обе страны начали ежедневно обмениваться обстрелами.

Уже 22 июня в конфликт вмешались и США, которые атаковали противобункерными авиабомбами ядерные объекты Ирана, а Тегеран в ответ атаковал американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре.

24 июня Трамп заявил о вступлении в силу режима прекращения огня. При этом впоследствии стало известно, что Израиль готовится к возобновлению военных действий, если Иран решит возродить свою ядерную программу.

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