Политика

Януковичу окончательно присудили 15 лет тюрьмы за побег и государственную измену

Украина, Вторник 16 декабря 2025 19:19
Фото: Виктор Янукович (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу вступил в законную силу - речь о 15 годах лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Отмечается, что такое решение принял Киевский апелляционный суд, который отклонил апелляционные жалобы стороны защиты и оставил без изменений приговор Подольского районного суда Киева.

Во время апелляционного рассмотрения прокуроры Офиса генерального прокурора полностью обеспечили позицию обвинения. Суд признал Януковича виновным в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательстве к дезертирству. Он осужден по ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 и ч. 2 ст. 408 Уголовного кодекса Украины.

Наказание назначено по совокупности преступлений, с учетом предыдущего приговора Оболонского районного суда Киева от 24 января 2019 года, которым экс-президент был приговорен к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество РФ в ведении агрессивной войны против Украины.

Также вступил в законную силу приговор бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины - начальнику Службы безопасности президента Украины. Он приговорен к 10 годам лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через границу и дезертирство.

Судом установлено, что 23 февраля 2014 года Янукович, действуя в сговоре с экс-начальником Службы безопасности президента и при содействии представителей Российской Федерации, незаконно пересек государственную границу Украины воздушным путем. Он организовал переправку не менее 20 человек из своего близкого окружения и военнослужащих УГО.

Перелет происходил вне пунктов пропуска - тремя российскими военными вертолетами из окрестностей села Урзуф Донецкой области до военного аэродрома в Ейске (РФ). Далее маршрут пролегал через Анапу, после чего Януковича доставили военно-транспортным самолетом ВС РФ до аэродрома "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму.

В дальнейшем экс-президент принял решение окончательно покинуть Украину. Находясь на территории воинской части Черноморского флота РФ в Севастополе, он подстрекал военнослужащих УГО к дезертирству. Часть из них вместе с Януковичем морским путем выехала в Россию и на службу в Украину больше не вернулась.

По данным следствия, маршрут передвижения беглого президента полностью контролировался и сопровождался сотрудниками Федеральной службы охраны и военными Южного военного округа РФ и согласовывался непосредственно с президентом России.

Дела Януковича

В марте 2023 года сообщалось, что бывшего украинского президента-беглеца Виктора Януковича будут судить за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу.

Летом того же года в суд был направлен обвинительный акт в отношении беглого президента Виктора Януковича за захват государственной власти в 2010 году.

Янукович
