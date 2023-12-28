В Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком. Полиция обезвредила злоумышленника

Мужчина в Одессе захватил в заложники женщину и ребенка в многоэтажном доме. Полицейским пришлось проводить спецоперацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание " Думская ".

Отмечается, что происшествие случилось в квартире пятиэтажки на улице Ивана и Юрия Лип. Мужчина, предположительно в наркотическом опьянении, захватил женщину с 13-летним ребенком. Жителей подъезда пришлось эвакуировать.

"По некоторым данным, нападавший - военный, и он был вооружен", - говорится в материале.

Фото: Ситуация у дома (dumskaya.net)

Издание пишет, что на месте событий остаются спасатели, бойцы полицейского спецназа, которые освободили заложников, представители военной службы правопорядка (что косвенно подтверждает участие в инциденте военного), а также много полиции и медики.

Кроме того, разложены носилки, однако, по утверждению врачей, это лишь предостережение, медицинская помощь никому не нужна.

Спецоперация полиции

"Думская" пишет, что спецоперация по освобождению двух заложников успешно прошла в Одессе.

"Полицейский спецназовец обезвредил дебошира", - пишет издание.

Час назад нападавшего вывели из здания. Его посадили в карету скорой помощи и увезли.

Громкие преступления в Украине

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