Оккупанты продвинулись вблизи Торецка и Покровска, Курахово и Угледара: карты ISW

На фронте фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Торецка, Покровска, Курахово и Угледара. Силы обороны Украины не дают врагу приближаться к Купянску.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 7 декабря отчет американского Института изучения войны ( ISW ).

Операция ВСУ в России

ВСУ и войска РФ продолжали бои на главном "украинском плацдарме" в Курской области 5 и 6 декабря, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Российские источники утверждали, что путинские войска закрепили позиции до реке Псел и вошли в Плехово, и будто бы вытесняют ВСУ из Мартыновки, однако ISW не нашло подтверждения.

Сообщается, что 5 и 6 декабря ВСУ контратаковали в районе Новоивановки и Дарьино (оба юго-восточнее Коренево).

Украинское подразделение Сил специальных операций (ССО) сообщило, что устроило засаду на взвод российской морской пехоты и уничтожило два БТРа врага, заставив военное командование РФ перебросить 20 военнослужащих и три БТРа на недавно восстановленные украинские позиции.

Представитель украинской бригады, действовавшей на Курском направлении, сообщил, что бригада захватила 11 российских военнопленных из состава штурмовой группы 11-й бригады ВДВ, и все они были недавно освобожденными заключенными, пройдя всего несколько дней подготовки.

Российский Telegram-канал, выдавая себя сотрудником российских спецслужб, 6 декабря опубликовал видеосъемку с геолокацией, якобы о последствиях удара украинского беспилотника ночью 5 декабря по штабу 3-й мотострелковой дивизии РФ в Богучаре Воронежской области.

В Telegram-канале сообщалось, что ВСУ запустили три беспилотника, из которых два попали в здание штаба, а один будто бы упал на крышу четырехэтажной казармы.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики 6 декабря продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвинулись.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись в Волчанске, но ISW не подтвердилось.

Войска РФ продолжали наступательные операции вдоль международной границы в Харьковской области в направлении Казачьей Лопани, Высокой Яруги и Ветеринарного, а также возле Липцев, Волчанска и Тихого 5 и 6 декабря.

6 декабря российский "военкор" заявил, что ВСУ провели якобы безуспешные контратаки в Волчанске и вблизи Старицы.

6 декабря российский блогер заявил, что как войска РФ, так и ВСУ могут использовать для передвижения вблизи Липцев только вездеходы (квадроциклы) и мотоциклы.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские оккупанты 6 декабря продолжали наступление на линии Купянск - Сватово - Кременная, но не продвинулись.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись в западной части Глушковки, в полях юго-восточнее Кругляковки и полях западнее Первомайского, но ISW не нашло подтверждения.

Российский блогер утверждал, что путинские войска пересекли реку Оскол в неустановленном месте вблизи Купянска и захватили два плацдарма на западном берегу реки Оскол.

Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов сообщил, что ВСУ не дали российскому катеру пересечь реку Оскол возле Новомлинска.

Другие российские "военкоры" также недавно признали украинские сообщения о том, что ВСУ вернули утраченные позиции в Новомлинске.

Войска РФ продолжали штурмы вблизи Западного, возле Синьковки, Новой Кругляковки, Кругляковки, Загрызово, Колесниковки, Надежды, Копанки, Лозовой и Зеленой Рощи, Грековки, Новоегоровки, Чернещины, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов, Ямполевки, Заречного, Торского, в районе Серебрянского леса и около Белогоровки 5 и 6 декабря.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ будто бы безуспешно контратаковали вблизи Торского и Тернов.

Командир батальона ВСУ, действовавший на Купянском направлении, сообщил 6 декабря, что украинские войска контратакуют и вытесняют россиян с позиций вблизи Купянска, и что оккупанты провели три механизированных штурма в неустановленную дату количеством в примерно 100 легкобронированных машин, 90% которых ВСУ уничтожили.

Российский блогер утверждал, что войска РФ используют электросамокаты, мотоциклы и вездеходы (квадроциклы) на Купянском направлении.

Представитель украинской бригады, действующей на Купянском направлении, отметил, что враг редко использует тяжелую военную технику на этом направлении и в основном использует ее для транспортировки пехоты на передовую.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские и украинские источники не сообщали о продолжающихся боях на Северском направлении 6 декабря.

Войска РФ 6 декабря продолжали наступательные действия в районе Часового Яра, но не продвинулись.

Российские захватчики продолжали наземные атаки вблизи Огнеупорного завода в центре Часового Яра и возле Ступочек, Предтечино и Белой Горы 5 и 6 декабря.

Российский военный источник утверждал, что войска РФ контролируют 40% Часового Яра, но ISW наблюдало лишь доказательства, которые могут позволить оценить, что россияне занимают около 28,6% города.

Путинские войска недавно незначительно продвинулись в Торецке. Геолокационные кадры, опубликованные 5 декабря, показывают, что оккупанты продвинулись по улицам Шахтеров и Гайдара на южной окраине микрорайона Забалка на юге Торецка.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ также продвинулись дальше в центре Торецка.

5 декабря представитель Луганской группировки войск ВСУ майор Анастасия Бобовникова заявила, что недавно украинские войска провели механизированную контратаку в районе Нелиповки (южнее Торецка) и ликвидировали позиции россиян.

5 и 6 декабря войска РФ также продолжали наземные атаки на Торецк и вблизи Нелиповки, Дилиевки и Щербиновки.

Российские оккупанты недавно продвинулись к югу и юго-западу от Покровска 5 и 6 декабря. Геолокационные кадры, опубликованные 5 декабря, показывают, что захватчики взяли под контроль Новопустынку и продвинулись к южной окраине н.п. Шевченко.

Российские блогеры заявили 6 декабря, что войска РФ продвинулись в полях к югу и западу от Новопустынки.

Российские "военкоры" также заявили 5 декабря, что путинские войска завершили зачистку Новопустынки и сейчас атакуют Новотроцкое, и имеют цель - обойти Шевченко с востока, продвигаясь вдоль железнодорожной линии.

Российский блогер утверждал, что войска РФ продвинулись в полях к югу от Пушкино (к югу от Покровска).

5 декабря российский источник также опубликовал кадры, на которых якобы показано, как ВСУ разрушают ствол шахты "Центральная" в Мирнограде (восточнее Покровска), и предположил, что украинские войска якобы готовятся к уходу из Мирнограда.

6 декабря в Минобороны РФ заявили о захвате Петровки и Пустынки (оба к югу от Покровска).

Российские и украинские источники сообщали, что бои продолжались возле Миролюбовки и Луча, около Лисовки, Желтого, Чумацкого, Даченского, Пушкино, Шевченко, Новопустынки и Новотроицкого 5 и 6 декабря.

5 и 6 декабря российские оккупанты добились тактических успехов на Кураховском направлении.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 6 декабря заявил, что россияне, вероятно, захватили Старые Терны (к северо-западу от Курахово).

5 и 6 декабря в Генштабе ВСУ рассказали, что бои продолжаются в самом Курахово, возле Берестков, Зари, Старых Тернов, Солнцевки, Дальнего и Дачного.

Российские источники утверждали 6 декабря, что войска РФ продвинулись в полях к западу от Старых Тернов, до трассы Н-15 Курахово-Запорожье, и продвинулись по проспекту Соборному в самом Курахово.

6 декабря российский источник заявил, что путинские войска якобы угрожают оцепить группу из примерно 1500 украинских военных к югу от Курахового.

Российский "военкор" утверждал, что недавние тактические достижения российских войск в Пушкино и Заре способствуют усилиям Кремля с целью вытеснить ВСУ из Солнцовки. Однако в ISW не нашли визуальных доказательств, подтверждающих эти российские заявления.

6 декабря войска РФ продвинулись северо-западнее Угледара. Геолокационные кадры, опубликованные 6 декабря, показывают, что оккупанты продвинулись северо-западнее Угледара в полях к северу от Успеновки.

Машовец также сообщил, что войска РФ, вероятно, захватили Сухие Ялы (к северо-западу от Угледара) и Костятинопольское (оба к северо-западу от Угледара).

Российские блогеры сообщили, что путинские войска сосредоточены на окружении сил ВСУ в районе реки Сухие Ялы возле Успеновки, и что украинские военные имеют только коридор для выхода шириной менее 2 км, который ведет из Веселой Рощи (к северо-западу от Угледара) и Ганновки (восточнее Успеновки).

Также бои продолжались возле Раздольного и Разлива, Макаровки, Успеновки и Константинопольского.

6 декабря войска РФ продолжали наступать в районе Великой Новоселки, но не продвинулись.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись к западу и юго-востоку от Ровнополья, на 1 км возле Великой Новоселки, и к восточной и юго-восточной окраинах Великой Новоселки. Однако ISW не нашел подтверждения.

Сообщается, что российские оккупанты продолжали атаковать вблизи Нового Комара, возле Раздольного, Макаровки, Новодаровки и Новоселки 5 и 6 декабря.

Российский "военкор" рассказал, что ВСУ будто бы безуспешно контратаковали вблизи Новых Комаров и Раздольного.

6 декабря Машовец заявил, что военное командование РФ рассматривает возможность перебросить войска к северу от реки Сухие Ялы, чтобы попытаться захватить Большую Новоселку.

Спикер бригады ВСУ, действующей на Времевском направлении, заявил, что российские оккупанты пытаются продвигаться на мотоциклах и личном транспорте, лишь иногда используют легкобронированную или тяжелую военную технику.

Спикер отметил, что захватчики могут начать постоянные штурмы, но затем количество штурмов будет уменьшаться в течение 3-4 дней, поскольку противник устанет.

Также спикер отметил, что оккупанты сосредоточивают на этом направлении силы резерва, чтобы восполнить потери личного состава из-за неудачных штурмов в течение этих 3-4 дней.

"Южная ось"

5 и 6 декабря российские оккупанты продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области в районе Новоданиловки, но не продвинулись.

6 декабря российский "военкор" заявил, что ВСУ провели будто бы неудачную контратаку с привлечением по меньшей мере двух БМП возле Малой Токмачки (к северо-востоку от Работино).

6 декабря войска РФ продолжили наступление на Днепровском направлении, но не продвинулись.

6 декабря российский блогер заявил, что путинские войска проводят операции на островах дельты реки Днепр.

Российский "военкор" добавил, что войскам РФ на Днепровском направлении не хватает катеров и техники, и призвал военное командование РФ создать "системные меры" для устранения этого недостатка.

Сообщалось, что ВСУ в ночь на 6 декабря нанесли удар с применением морских беспилотников по оккупированному Крыму.

В Минобороны РФ рассказали, что морская авиация Черноморского флота будто бы утром уничтожила в Черном море 6 украинских морских беспилотников.

Связанный с Кремлем российский "военкор" заявил, что ВСУ запустили несколькими волнами морские беспилотники вблизи оккупированного Крыма, предположительно целесь по Керченскому мосту в ночь на 6 декабря.

Крымский Telegram-канал "Крымский ветер" и крымская служба "Крым Реалии" сообщили, что местные жители слышали взрывы возле судостроительного завода "Залив" и моста через Керченский пролив.

Также СМИ сообщали о том, что в Керченском проливе работала российская ПВО.

Российский блогер заявил, что российские вертолеты, корабли и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) якобы отбили украинский удар.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 6 декабря рассказали, что с начала суток на фронте произошло уже 163 боевых столкновений.

Также в Силах обороны отметили, что наибольшее количество сражений фиксируется на Покровском и Кураховском направлении.