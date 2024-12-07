Украинские десантники уничтожили несколько штурмовых групп РФ в районе Курахово (видео)
Украинские десантники уничтожили несколько штурмовых групп РФ в районе Курахово. Удалось ликвидировать почти 30 россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.
"Десантники провели очередной обряд "обнуления" для оккупантов на Кураховском направлении фронта. Вовремя обнаруженные нашими дронами российские штурмовые группы были уничтожены прицельным огнем артиллерии и ударных дронов", - говорится в сообщении.
По данным ДШВ, в ходе одного боя военные сожгли две вражеские бронемашины, ликвидировали 27 оккупантов, еще 12 были ранены.
"Искалеченные тела российских штурмовиков, которых уже никто не вытащит с поля боя - лучшая иллюстрация того, что "спецоперация" Путина идет по плану", - констатируют десантники.
Ситуация на фронте в Украине
На фронте бои не утихают. За сутки, 6 декабря, произошло 177 боеприкосновений, больше всего оккупанты атаковали на двух направлениях - Покровском и Кураховском.
Как отмечают в Институте изучения войны, на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Курахово, Торецка, Покровска и Угледара. Силы обороны Украины не дают врагу приблизиться к Купянску.
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