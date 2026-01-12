RU

Захват Гренландии американцами означал бы конец НАТО, - еврокомиссар

Фото: Андрюс Кубилюс, еврокомиссар (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Если США захватят Гренландию, это приведет к распаду Североатлантического альянса. При этом страны ЕС окажут поддержку Дании.

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии Reuters заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

"Я согласен с премьер-министром Дании, что это будет концом НАТО, но и среди людей это будет воспринято крайне негативно", - подчеркнул Кубилюс, комментируя возможность того, что США вернут Гренландию силовым путем. 

По его словам, это окажет "очень глубокое негативное влияние на общественное мнение и на наши трансатлантические отношения".

Также Кубилюс заявил, что не считает вероятным военное вторжение США, однако напомнил, что статья 42.7 Договора Европейского союза обязывает государства-члены прийти на помощь Дании в случае военной агрессии против нее.

Это будет во многом зависеть от Дании - как она отреагирует и какова будет ее позиция, - но, безусловно, существует такое обязательство государств-членов оказывать взаимную помощь, если одно из них сталкивается с военной агрессией", - объяснил еврокомиссар. 

Он поставил под сомнение целесообразность оккупации Гренландии силой и предупредил, что это повлияет на все аспекты отношений между Европой и США.

"Кто признает такую оккупацию и какие последствия это будет иметь для всех отношений между США и Европой, включая, например, торговлю, где и американцы могут столкнуться с довольно болезненными негативными последствиями", - подчеркнул Кубилюс. 

Он предупредил, что ЕС мог бы обеспечить Гренландии дополнительную безопасность по просьбе Дании, включая размещение войск и военной инфраструктуры, такой как военные корабли и средства противодействия беспилотникам.

"Это военным решать, что именно нужно для обороны Гренландии или Арктики. Возможно все", - рассказал еврокомиссар. 

Посягательства Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп последнее время начал чаще говорить о том, что он хотел бы, чтобы Гренландия вошла в состав США.

По его словам, это необходимо в рамках защиты от России и Китая. Американский лидер считает, что если остров не станет частью США, его захватят либо Пекин, либо Москва.

Премьер Дании Метте Фредериксен уже предупреждала о том, что если США атакуют Гренландию, "все обвалится, включая НАТО".

