ua en ru
Пт, 25 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский отказался приглашать генсека ООН в Киев

Украина, Пятница 25 октября 2024 15:03
UA EN RU
Зеленский отказался приглашать генсека ООН в Киев Фото: Зеленский отказался принимать Гутерриша (Getty Images)
Автор: Александр Белоус, Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский отклонил визит Антониу Гутерриша в Украину из-за участия генсека ООН в саммите БРИКС, который проходит на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Источники РБК-Украина в Офисе президента подтвердили эту информацию.

На саммите БРИКС, организованном Россией в Казани, Гутерриш 24 октября призвал к "справедливому миру" в Украине и в своей речи перед Владимиром Путиным положить конец более чем двухлетней войне.

Однако его участие во встрече 20 мировых лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди, - крупнейшем дипломатическом мероприятии в России с тех пор, как Путин вторгся Украину в феврале 2022 года, - вызвало гнев в Киеве.

"После Казани (Гутерриш) хотел приехать в Украину, но президент не подтвердил его визит. Поэтому Гутерриша здесь не будет, в частности, из-за унижения здравомыслия и международного права в Казани", - сказал высокопоставленный источник в администрации президента Украины.

В ходе переговоров с Путиным в Казани Гутерриш вновь заявил, что "российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права", говорится в заявлении ООН.

МИД Украины раскритиковал решение Гутерриша посетить Казань и указал на то, что он не присутствовал на мирном саммите, организованном Украиной в Швейцарии в июне. "Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только наносит ущерб репутации ООН", - говорится в заявлении.

В начале октября Гутерриш был объявлен персоной нон грата в Израиле . Как заявили в МИД Израиля, ему запрещен въезд в страну, так как он "поддерживает террористов, насильников и убийц из ХАМАС".

Саммит БРИКС

БРИКС – это объединение крупнейших по площади и населению слабо развитых стран. В ее состав входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

В Казани состоялся в саммит лидеров БРИКС, на который было приглашено также большое количество представителей стран Глобального Юга. Его посетили генсек ООН Антониу Гутерриш, лидеры Индии Нарендра Моди и Китая Си Цзиньпин.

Украинцы считают членов этого объединения союзниками Путина, поэтому имеют негативное отношение к четырем из пяти стран (кроме Бразилии). Впрочем, президент Бразилии Лула да Силва не приехал в Казань.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ООН
NEWS
Силы обороны поразили "Бук-М3" и уничтожили "Бук-М2" в Луганской области, - Генштаб
Силы обороны поразили "Бук-М3" и уничтожили "Бук-М2" в Луганской области, - Генштаб
DAILY
Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция