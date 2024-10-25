Зеленский отказался приглашать генсека ООН в Киев

Президент Владимир Зеленский отклонил визит Антониу Гутерриша в Украину из-за участия генсека ООН в саммите БРИКС, который проходит на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP .

Источники РБК-Украина в Офисе президента подтвердили эту информацию.

На саммите БРИКС, организованном Россией в Казани, Гутерриш 24 октября призвал к "справедливому миру" в Украине и в своей речи перед Владимиром Путиным положить конец более чем двухлетней войне.

Однако его участие во встрече 20 мировых лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди, - крупнейшем дипломатическом мероприятии в России с тех пор, как Путин вторгся Украину в феврале 2022 года, - вызвало гнев в Киеве.

"После Казани (Гутерриш) хотел приехать в Украину, но президент не подтвердил его визит. Поэтому Гутерриша здесь не будет, в частности, из-за унижения здравомыслия и международного права в Казани", - сказал высокопоставленный источник в администрации президента Украины.

В ходе переговоров с Путиным в Казани Гутерриш вновь заявил, что "российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права", говорится в заявлении ООН.

МИД Украины раскритиковал решение Гутерриша посетить Казань и указал на то, что он не присутствовал на мирном саммите, организованном Украиной в Швейцарии в июне. "Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только наносит ущерб репутации ООН", - говорится в заявлении.

В начале октября Гутерриш был объявлен персоной нон грата в Израиле . Как заявили в МИД Израиля, ему запрещен въезд в страну, так как он "поддерживает террористов, насильников и убийц из ХАМАС".