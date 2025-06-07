Захватит пол Украины? В ISW оценили реальность планов России, которые раскрыл Палиса

России вряд ли удастся захватить пол Украины в сжатые сроки. О таком желании оккупанта предупреждал недавно заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оценку Института изучения войны (ISW).

Такой вывод в ISW сделали, учитывая нынешние наступательные возможности России и, предполагая, что поток западной помощи Украине продолжится.

"Украинский чиновник сообщил, что российские военные намерены захватить половину Украины до конца 2026 года. Российские войска вряд ли смогут добиться таких больших успехов в такие сжатые сроки", - говорится в оценке ISW.

Предупреждение Палисы о намерениях РФ

Напомним, во время визита украинской делегации в Вашингтон представитель ОП Палиса рассказал американским чиновникам, что Россия хочет в 2025 году захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей, а также создать "буферную зону" вдоль границы на севере Украины.

А уже к концу 2026 года, по словам Палисы, оккупанты хотят захватить всю территорию Украины к востоку от Днепра. Кроме того, враг мечтает о захвате Одессы и Николаева, чтобы отрезать Украину от Черного моря.

Палиса также объяснил американским чиновникам, что Россия не готовится к миру, а наоборот - хочет продолжения войны. На это, как рассказал представитель ОП, указывают определенные факторы.

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