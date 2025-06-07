Захопить пів України? В ISW оцінили реальність планів Росії, які розкрив Паліса

Росії навряд чи вдасться захопити пів України у стислі терміни. Про таке бажання окупанта попереджав нещодавно заступник керівнкиа Офісу президента України Павло Паліса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оцінку Інституту вивчення війни (ISW).

Такий висновок в ISW зробили з огляду на нинішні наступальні можливості Росії та, припускаючи, що потік західної допомоги Україні продовжиться.

"Український чиновник повідомив, що російські військові мають намір захопити половину України до кінця 2026 року. Російські війська навряд чи зможуть домогтися таких великих успіхів у такі стислі терміни", - йдеться в оцінці ISW.

Попередження Паліси про наміри РФ

Нагадаємо, під час візиту української делегації до Вашингтону представник ОП Паліса розповів американським чиновникам, що Росія хоче у 2025 році захопити всю територію Донецької та Луганської областей, а також створити "буферну зону" вздовж кордону на півночі України.

А вже до кінця 2026 року, за словами Паліси, окупанти хочуть захопити всю територію України на схід від Дніпра. Крім того, ворог мріє про захоплення Одеси і Миколаєва, щоб відрізати України від Чорного моря.

Паліса також пояснив американським чиновникам, що Росія не готується до миру, а навпаки - хоче продовження війни. На це, як розповів представник ОП, вказують певні фактори.

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