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На западе Турции зафиксировали новое землетрясение

Фото: на западе Турции зафиксировали новое землетрясение (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 27 февраля, вблизи турецкого города Измир произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) в Twitter.

По информации AFAD, землетрясение произошло в 21:22 по местному времени (20:22 по киевскому) в Измирском заливе.

Очаг землетрясения располагался на глубине 14,5 километров.

Напомним, ранее стало известно, что в турецкой провинции Малатья сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,6. Вследствие мощных толчков есть разрушения и жертвы.

Также мы писали, что во временно оккупированном Крыму произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла.

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Турция