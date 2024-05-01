На Западе обеспокоены экспортом ОАЭ в Россию и требуют принять меры, - Sky News

Обход санкций Запада

Отметим, страны Запада ввели ряд ограничений против России с начала полномасштабного вторжения. Это, в частности, касается экспорта в РФ товаров, которые могут использовать в ОПК для производства военной техники и не только.

На этом фоне власти РФ предпринимают активные попытки обхода таких санкций. В частности, они импортируют вышеупомянутые товары из Китая и других стран, которые не вводили ограничений.

В начале года издание Bloomberg сообщало о том, что российские банки в ОАЭ обменивали золото на доллары и евро, поскольку ввоз такой валюты в РФ запрещен.

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