На Заході стурбовані експортом ОАЕ до Росії і вимагають вжити заходів, - Sky News

Обхід санкцій Заходу

Зазначимо, країни Заходу запровадили низку обмежень проти Росії від початку повномасштабного вторгнення. Це зокрема стосується експорту в РФ товарів, які можуть використовувати в ОПК для виробництва військової техніки і не тільки.

На цьому тлі влада РФ здійснює активні спроби обходу таких санкцій. Зокрема, вона імпортує вищезгадані товари з Китаю та інших країн, які не запроваджували обмежень.

На початку року видання Bloomberg повідомляло про те, що російські банки в ОАЕ обмінювали золото на долари та євро, оскільки ввезення такої валюти до РФ заборонено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.