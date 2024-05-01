На Западе обеспокоены экспортом ОАЭ в Россию и требуют принять меры, - Sky News
Страны Запада хотят, чтобы власти ОАЭ приняли жесткие меры в отношении компаний, которые уклоняются от антироссийских санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По информации трех источников издания, Британия, США и Европейский союз особенно обеспокоены экспортом из ОАЭ в Россию компьютерных чипов, электроники, автомобилей и других подсанкционных товаров, которые могут быть использованы для помощи в войне против Украины.
При этом собеседники Sky News добавили, что после введения санкций Запада против России экспорт некоторых товаров увеличился.
Обход санкций Запада
Отметим, страны Запада ввели ряд ограничений против России с начала полномасштабного вторжения. Это, в частности, касается экспорта в РФ товаров, которые могут использовать в ОПК для производства военной техники и не только.
На этом фоне власти РФ предпринимают активные попытки обхода таких санкций. В частности, они импортируют вышеупомянутые товары из Китая и других стран, которые не вводили ограничений.
В начале года издание Bloomberg сообщало о том, что российские банки в ОАЭ обменивали золото на доллары и евро, поскольку ввоз такой валюты в РФ запрещен.
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