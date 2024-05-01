На Западе обеспокоены экспортом ОАЭ в Россию и требуют принять меры, - Sky News

Страны Запада хотят, чтобы власти ОАЭ приняли жесткие меры в отношении компаний, которые уклоняются от антироссийских санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

При этом собеседники Sky News добавили, что после введения санкций Запада против России экспорт некоторых товаров увеличился.

По информации трех источников издания, Британия, США и Европейский союз особенно обеспокоены экспортом из ОАЭ в Россию компьютерных чипов, электроники, автомобилей и других подсанкционных товаров, которые могут быть использованы для помощи в войне против Украины.

Обход санкций Запада

Отметим, страны Запада ввели ряд ограничений против России с начала полномасштабного вторжения. Это, в частности, касается экспорта в РФ товаров, которые могут использовать в ОПК для производства военной техники и не только.

На этом фоне власти РФ предпринимают активные попытки обхода таких санкций. В частности, они импортируют вышеупомянутые товары из Китая и других стран, которые не вводили ограничений.

В начале года издание Bloomberg сообщало о том, что российские банки в ОАЭ обменивали золото на доллары и евро, поскольку ввоз такой валюты в РФ запрещен.

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