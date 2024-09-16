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В Киеве и области объявили штормовое предупреждение

Понедельник 16 сентября 2024 15:00
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В Киеве и области объявили штормовое предупреждение Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в Киевской области и столице. В ближайший час, с удержанием до конца дня 16 сентября, ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.

«В ближайший час с удержанием до конца суток 16 сентября порывы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Синоптики объявили желтый уровень опасности (І уровень).

Граждан призывают быть осторожными, избегать пребывания возле старых деревьев, рекламных щитов и других конструкций, которые могут быть опасными во время сильного ветра.

Первый уровень опасности, который объявляет Укргидрометцентр, означает, что метеорологические условия могут привести к определенным неудобствам или повреждениям. Однако, как правило, такие явления не представляют серьезной угрозы жизни и здоровью людей.

Погода в Украине

16 сентября в Украине прогнозируются дожди и порывы ветра, максимальная температура +28 градусов. В западных, южных областях и в Крыму облачно с прояснениями, местами умеренные осадки, ночью в Карпатах, Прикарпатье и Одесской области возможны сильные дожди. На остальной территории без осадков.

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