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Меры безопасности усилят. Украина готовится к приезду паломников на Рош ха-Шана

Фото: Украина готовится к приезду паломников на Рош ха-Шана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские власти уже начали подготовку к приезду хасидов-паломников на празднование Рош ха-Шана в Умань в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца в Telegram.

Он отметил, что Украина рекомендует паломникам максимально удерживаться от посещения Умани из-за полномасштабной войны и постоянных российских обстрелов. 

Но, по словам чиновника, так как часть верующих все равно решится приехать, местные власти уже начали превентивную подготовку. В частности, сегодня по этому вопросу прошло заседание специальной комиссии, в котором участвовал заместитель посла Израиля в Украине Лирон Финкельштейн. 

"Прежде всего координируем свою работу по мерам безопасности. Они, как и в прошлом году, будут усилены. Также прорабатываем другие направления. Речь идет о предоставлении медпомощи, функционировании заведений общественного питания, работе коммунальщиков, противоэпидемических мероприятиях и т.д.", - добавил Табурец. 

Он отметил, что ключевой приоритет - безопасность местных жителей и паломников. 

Когда будут праздновать Рош ха-Шана

Напомним, в этом году Рош ха-Шана (еврейский Новый год) будут праздновать с 15 по 17 сентября. 

В прошлом году украинские власти отговаривали паломников от поездки в Украину, но несмотря на это они все равно посещали нашу страну. В первый день праздника в Умани зафиксировали 23 тысячи хасидов

 

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УманьЧеркасская областьРош ха-Шана