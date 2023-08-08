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Заходи безпеки посилять. Україна готується до приїзду паломників на Рош ха-Шана

Фото: Україна готується до приїзду паломників на Рош ха-Шана (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українська влада вже розпочала підготовку до приїзду хасидів-прочан на святкування Рош ха-Шана в Умань у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця в Telegram.

Він зазначив, що Україна рекомендує паломникам максимально утримуватися від відвідування Умані через повномасштабну війну та постійні російські обстріли.

Але, за словами чиновника, оскільки частина віруючих все одно наважиться приїхати, місцева влада вже розпочала превентивну підготовку. Зокрема, сьогодні з цього питання відбулося засідання спеціальної комісії, в якому взяв участь заступник посла Ізраїлю в Україні Лірон Фінкельштейн.

"Насамперед координуємо свою роботу щодо заходів безпеки. Вони, як і минулого року, будуть посилені. Також опрацьовуємо інші напрямки. Йдеться про надання медичної допомоги, функціонування закладів громадського харчування, роботу комунальників, протиепідемічні заходи тощо", - додав Табурець.

Він зазначив, що ключовим пріоритетом є безпека місцевих жителів та паломників.

Коли святкуватимуть Рош ха-Шана

Нагадаємо, цього року Рош ха-Шана (єврейський Новий рік) святкуватимуть з 15 по 17 вересня.

Минулого року українська влада відмовляла паломників від поїздки в Україну, але незважаючи на це вони все одно відвідували нашу країну. У перший день свята в Умані зафіксували 23 тисячі хасидів.

 

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УманьЧеркасская областьРош ха-Шана