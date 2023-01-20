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На защите неба Киева и севера. Украинские военные усиливаются мобильными ПВО (фото)

Фото: украинские военные на севере усиливаются мобильными ПВО (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные на севере усиливаются мобильными огненными группами противовоздушной обороны. В частности, речь идет и о защите воздушного пространства Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Командования Объединенных Сил ВСУ.

Указано, что по инициативе командующего Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, на северных направлениях обороны страны набирает обороты создание мобильных огневых групп противовоздушной обороны.

"На первом этапе работы создано 19 групп ПВО на базе мощных внедорожников Ford F250 и Ford F350, адаптированных к боевым условиям. Они будут защищать небо как на подступах к Киеву, так и воздушное пространство над населенными пунктами севера и северо-запада Украины", - рассказал Наев.

По его словам, мобильные огневые подразделения уже защищают подступы к объектам критической инфраструктуры на Волыни, а также стратегические объекты Сумской области.

Как добавил командующий, сегодня опытным экипажам передана очередная партия внедорожников, которые могут быстро перемещаться и поражать воздушные цели - в том числе беспилотные летательные аппараты типа Mohajer-6 и Shahed 136.

Напомним, как ранее рассказал военный эксперт, система украинской ПВО не столкнется с истощением из-за обстрелов россиян, поскольку союзники продолжат поставлять Украине зенитные ракеты.

Добавим, как ранее сообщил президент Владимир Зеленский, Украина продолжит усиливать ПВО в 2023 году и она должна стать еще более сильной и результативной.

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