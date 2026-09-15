Защиту железной дороги, АЗС и критических предприятий от обстрелов усилят, - Зеленский

"Провел Ставку. Среди ключевых вопросов - контракты на производство систем защиты для критической инфраструктуры и логистики. Детально проанализировали потребности Укрзализныци, сетей автозаправочных станций и определенных критических предприятий, которые являются особенно значимыми мишенями для российских ударов", - отметил глава государства.

Президент также рассказал о результатах доклада разведок - было установлено, на что больше всего направлено внимание россиян в их утвержденных планах.

"Есть решения для защиты. В частности, существенно усилим составляющую РЭБ и увеличим объем закупок - контракты подтверждены. Будет также переформатирована работа определенных мобильных огневых групп и рубежей противовоздушной защиты", - говорится в заявлении Зеленского.

Защита логистики

Глава государства поручил Министерству финансов обеспечить дополнительные ресурсы для логистических нужд.

Обсуждались также вызовы и возможные совместные шаги с партнерами по безопасности логистики в приграничных районах со странами ЕС и Молдовой.

"Был отчет и по способностям Укрзализныци проводить ремонты подвижного состава и поставку оборудования: важно, чтобы поддержка партнеров для УЗ сохранялась и также чтобы государственные банки поддержали УЗ", - сообщил Зеленский.

Президент рассказал, что Кабмин готовит решения по созданию резервных логистических путей в прифронтовых областях, просчитаны алгоритмы комбинирования железнодорожных и автобусных маршрутов.