Защиту железной дороги, АЗС и критических предприятий от обстрелов усилят, - Зеленский

Украина увеличит закупки средств РЭБ, переформатирует работу мобильных огневых групп и усилит защиту критической инфраструктуры от российских атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
"Провел Ставку. Среди ключевых вопросов - контракты на производство систем защиты для критической инфраструктуры и логистики. Детально проанализировали потребности Укрзализныци, сетей автозаправочных станций и определенных критических предприятий, которые являются особенно значимыми мишенями для российских ударов", - отметил глава государства.
Президент также рассказал о результатах доклада разведок - было установлено, на что больше всего направлено внимание россиян в их утвержденных планах.
"Есть решения для защиты. В частности, существенно усилим составляющую РЭБ и увеличим объем закупок - контракты подтверждены. Будет также переформатирована работа определенных мобильных огневых групп и рубежей противовоздушной защиты", - говорится в заявлении Зеленского.
Глава государства поручил Министерству финансов обеспечить дополнительные ресурсы для логистических нужд.
Обсуждались также вызовы и возможные совместные шаги с партнерами по безопасности логистики в приграничных районах со странами ЕС и Молдовой.
"Был отчет и по способностям Укрзализныци проводить ремонты подвижного состава и поставку оборудования: важно, чтобы поддержка партнеров для УЗ сохранялась и также чтобы государственные банки поддержали УЗ", - сообщил Зеленский.
Президент рассказал, что Кабмин готовит решения по созданию резервных логистических путей в прифронтовых областях, просчитаны алгоритмы комбинирования железнодорожных и автобусных маршрутов.
Напомним, сегодня глава государства сообщил, что Украина успешно опробовала еще один перехватчик российских реактивных "Шахедов".
Отметим, на АЗС Киевщины усилят меры безопасности на случай воздушных атак. Работникам заправок предоставят доступ к специальной цифровой системе воздушной осведомленности, которой пользуются Силы обороны.