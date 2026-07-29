Защита от внезапного выселения и социальная аренда: в Украине меняют правила найма жилья

Главное:

Защита от выселения: закон "Об основных принципах жилищной политики" запрещает выселять нанимателей без соответствующего решения суда.

Необходимость реформ: юристы предлагают зафиксировать обязательные права арендаторов, четкие правила изменения цены и расторжения сделок.

Новые государственные программы: "Укрфинжилье" планирует запустить социальную аренду, финансирование застройщиков и аренду с правом выкупа.

"Жилой зонт": на базе "Укрфинжилья" могут создать единый институт для управления всеми жилищными финансовыми инструментами.

Как защитить арендаторов

Украинский рынок аренды до сих пор остается преимущественно "серым", так что арендаторы нередко сталкиваются с внезапным поднятием платы или выселением из-за отсутствия официального договора.

Однако в январе 2026 года вступил в силу закон "Об основных принципах жилищной политики", расширивший права и защиту арендаторов.

Как пояснил управляющий АБ "Лотиш и Партнеры" Андрей Лотыш в комментарии РБК-Украина, он закрепляет принцип, по которому никто не может быть выселен из занимаемого жилья или ограничен в праве пользования жильем иначе, чем по решению суда и по основаниям и в порядке, установленным законом.

Впрочем, отмечает адвокат, в Украине не хватает императивных – обязательных по закону – гарантий, которые невозможно отменить условиями договора.

Для приближения рынка аренды к европейским стандартам Лотыш предлагает три ключевых изменения к законодательству:

установить императивные права нанимателей, которые нельзя расторгнуть договором;

зафиксировать четкие правила смены арендной платы;

урегулировать процедуру расторжения договора.

Социальные программы от государства

Для улучшения ситуации на рынке жилья в Украине государство готовит не только изменения правил аренды, но и дополнительные программы.

Глава правления "Укрфинжилья" Евгений Мецгер рассказал в комментарии РБК-Украина о расширении государственных инструментов. По его словам, компания должна работать не только с ипотекой, но и социальной арендой, финансированием застройщиков и, возможно, арендой с правом выкупа.

Кроме того, указывает он, в Украине на базе "Укрфинжилья" должен появиться единственный институт - своеобразный "жилой зонт" - который будет управлять всеми финансовыми инструментами в жилищной сфере. Он, по утверждению Евгения Мецгера, может быть создан через два-три года.