В Южной Корее заговорили о ядерном оружии для сдерживания КНДР

Южная Корея рассматривает возможность размещения на своей территории или изготовления ядерного оружия. Таким образом Сеул хочет защититься от вероятных атак КНДР.

Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сук Йоль, передает РБК-Украина со ссылкой на The Korea Times.

Соответствующее заявление лидер страны сделал на заседании Министерства иностранных дел и Министерства национальной обороны в среду, 11 января. Он отметил, что не исключает возможности передислокации тактического ядерного оружия в Южную Корею или создания собственного в случае нарастания угрозы ядерного удара со стороны Северной Кореи.

"Если это произойдет, нам не понадобится много времени, чтобы иметь его (ядерное оружие - ред.), учитывая наши научные и технологические возможности", - сказал Юн Сук Йоль.

Позже вечером представитель офиса президента объяснил, что Южная Корея не намерена создавать ядерное оружие и продолжает соблюдать договор о нераспространении.

"Позиция Южной Кореи (относительно ее обязательств по нераспространению) не изменилась. Южная Корея не будет нарушать договор и будет продолжать работать вместе с Соединенными Штатами, чтобы усилить сдерживание Северной Кореи", - заявил советник президента по национальной безопасности Ким Тэ Хе.

Напомним, в декабре прошлого года один из дронов КНДР долетел до офиса президента Южной Кореи в центре Сеула.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.