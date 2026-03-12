Защита от дронов и баллистики: в Украине испытают итальянский купол Michelangelo

Испытания в Украине

По словам руководителя компании, первый компонент системы Michelangelo уже строится специально для украинских сил.

Ожидается, что поставка и тестирование системы состоятся до конца 2026 года, что станет предпосылкой для дальнейшей сертификации по стандартам НАТО.

"Первый компонент купола Микеланджело... сейчас строится для наших друзей в Украине. Первое испытание состоится там в реальных условиях", - подчеркнул Роберто Чинголани во время презентации промышленного плана компании.

Он также добавил, что результаты использования системы на украинском фронте станут "своего рода доказательством того, что это очень эффективный подход".

Возможности системы Michelangelo

Новая разработка предлагает клиентам полный спектр возможностей для защиты неба - от перехвата баллистических и гиперзвуковых ракет до нейтрализации массированных атак дронов.

Центральным элементом купола является модуль MC5, который позволяет объединять различные типы вооружения в единую сеть.

По словам Чинголани, система способна эффективно защищать "мертвую зону" радиусом 10-15 километров, интегрируя артиллерию, радары и спутниковые данные.

В Leonardo прогнозируют, что к 2035 году этот проект принесет компании около 21 млрд евро новых бизнес-возможностей.