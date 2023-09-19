ua en ru
Вт, 19 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Защита Украины - это инвестиция в будущее каждого государства, - Байден

США, Вторник 19 сентября 2023 18:02
UA EN RU
Защита Украины - это инвестиция в будущее каждого государства, - Байден Фото: американский президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Защита Украины сейчас - это не только инвестиция в будущее Украины, но и в будущее каждой страны, которая хочет, чтобы мир жил по правилам, которые выполняют все.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского президента Джо Байдена на Генассамблее ООН.

"Россия считает, что мир устанет и позволит захватить Украину без всяких последствий. Но давайте зададимся вопросом, если мы откажемся от принципов ООН, чтобы угодить агрессору, то может ли каждый член этой Ассамблеи иметь уверенность, что его защитят. Если Украина упадет, то будет ли обеспечена независимость каждого из вас. Ответ - нет", - сказал Байден.

По его словам, мир должен бороться с такими действиями РФ сегодня, чтобы не было таких агрессоров завтра.

"Вот почему США с партнерами стоят на стороне Украины, когда они отстаивают свою свободу и территориальную целостность своей страны", - добавил президент США.

Генассамблея ООН

Напомним, что на сегодняшнем заседании Совбеза ООН будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

При этом там должен быть и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Зеленский отметил, что Украина не выбирала этот формат и добавил: "Если ООН считает, что там должна быть страна-террорист, то это вопрос к ним".

Добавим, что Зеленский перед выступлением на Генассамблее ООН призвал исключить Россию из Совбеза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Война России против Украины
NEWS
Россияне ударили по Константиновке 6 сентября из комплекса С-300, - СБУ
Россияне ударили по Константиновке 6 сентября из комплекса С-300, - СБУ
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны